Giovedì 13 Giugno 2019, 13:03

Un incendio si è sviluppato a Roma, in via Salaria, nella sede degli studi Sky. La palazzina è stata evacuata, come riporta Tele Radio Stereo, che ha sede accanto all'edificio Sky andato a fuoco. In un video pubblicato su Facebook da Nino Santarelli si vede una colonna di fumo nero alzarsi dalla struttura e l'arrivo dei vigili del fuoco sul posto.Al momento sono ancora sconosciute le cause dell'incendio.