Claudia, 18 anni, scompare da casa alle due di notte. L'appello disperato dei familiari: «Aiutateci a trovarla»

Non si hanno più notizie dicompiuti il 31 maggio scorso. La, stando alle dichiarazioni dei familiari, si è allontanata alle due di stanotte. Originaria dima molto conosciuta anche a Capua è uscita di casa, ha preso la bici e qualche soldo ed è andata alla. A mezzogiorno la polizia ha rintracciato il cellulare alla stazione di Roma Termini."Forse è a Milano scrive la famiglia -. Vi prego di condividere più possibile". Quindi l'appello a chiunque la vedesse di telefonare il 3398883545 e la richiesta di condivisione. Claudia ha compiuto diciott'anni il primo giugno e frequenta il. Sui social le sue foto circondata da palloncini , confetti e una enorme torta di compleanno. La sorella Roberta piena di angoscia e stata la prima a lanciare l'appello via social: "Per Favore è mia sorella è scomparsa dalle 2 di stanotte se qualcuno avesse notizie o l’avesse vista ci contatti al numero della foto. Condividete il più possibile è importante”.Claudia è descritta come una. Forse attraversa un periodo di difficoltà e questo lo si evince anche dalla dedica che il suo papà Michele le fa in occasione del diciottesimo compleanno: "Sei una ragazza fantastica, sii sempre te stessa e non ti fare sopraffare dalle negatività che ti circonda. Attiva l'artattack che c'è in te, sii sempre quella bambina creativa che da piccola ha sempre avuto creazioni inventive. Figlia mia, utilizza sempre quella bambina sorridente che c'è in te, adesso è diventata donna ti affacci in un nuovo modo dove le cose non saranno più le stesse ma io ti chiedo di non perdere mai quel tuo sorriso lucente. Io sono e sarò sempre pronto in qualsiasi momento ad accompagnarti e a supportarti nelle tue scelte. Tanti auguri di buon 18° compleanno mia piccola grande donna ti voglio bene". Una dedica che suona quasi come una premonizione soprattutto nel passaggio in cui il papà esorta Claudia a non lasciarsi sopraffare dalle negatività.