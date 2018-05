Christian muore a 37 anni per una folata di vento mentre fa kitesurf

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

THIENE (Vicenza) - È morto in Brasile a 37 anni in un’uscita sull’oceano Atlantico in, sport estremo che praticava da tempo: vittima il thienese37 anni, che dal 2011 lavorava come, nello Stato di Bhaia. Era istruttore di kitesurfing, ma l’esperienza non è bastata a Pesavento per evitare la morte, provocata non da un errore ma per una tragica fatalità: un anomalo colpo di vento.L'incidente, attorno alle 14 (le 19 in Italia) quando con quattro amici ha preso il suo kitesurf: una volta in acqua un repentino colpo di vento ha spinto in modo brusco la vela, è caduto ed è stato colpito al collo dal surf per trovare la morte. Sarà l’autopsia a stabilire la causa del decesso:. La salma dovrebbe rientrare a Thiene tra una decina di giorni. Christian Pesavento ha lasciato nel dolore il papà Antonio, la mamma Gabriella e la sorella Laura.Beffa del destino: il ragazzo su Facebook segnalava spesso la pericolosità del kitesurf e di fare sempre attenzione quando si usciva in mare.