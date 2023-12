Sergio Alfieri, il chirurgo del Papa indagato per falso: «Firmava registro interventi ma non operava i pazienti» Sergio Alfieri è finito nel registro degli indagati della Procura di Roma con l'accusa di falso in atto pubblico







di Redazione web Il chirurgo di Papa Francesco, Sergio Alfieri, è finito nel registro degli indagati della Procura di Roma con l'accusa di falso in atto pubblico: avrebbe firmato il registro degli interventi operatori ma in molti casi non era lui a operare quei pazienti. Indagato il chirurgo del papa Il tutto al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, l'ospedale più noto a tutti come quello del Papa. Lo riporta La Stampa. All'origine dell'inchiesta un esposto del 9 febbraio scorso consegnato ai vertici investigativi del Nas che dà voce ai malumori in sala di attesa: Alfieri firma le operazioni di più pazienti negli stessi orari. Le indagini Sulla scorta di quelle indicazioni, il Nas ha acquisito dalla direzione sanitaria decine di cartelle cliniche e altrettanti faldoni sia cartacei sia digitali. Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Dicembre 2023, 09:39

