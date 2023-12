Papa Francesco ha già preparato la sua tomba: «Dimissioni? Non ci ho mai pensato. Incontrerò Milei in Argentina»

Papa Francesco non si dimette, e ha già preparato la sua tomba. A dirlo è lui stesso in un'intervista all'emittente messicana N+, curata dalla giornalista Valentina Alazraki che ha dato alcune anticipazioni sul suo profilo X: nell'intervista il pontefice «ha rivelato di aver preparato la sua tomba nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la grande devozione che ha verso la Vergine Salus Populi Romani e che sta semplificando il rito dei funerali papali».