Chiede 10 euro allo zio, ma lui gli dice di no: 35enne gli incendia l'auto

Lo zio non ha voluto esaudire la richiesta di dargli 10 euro, e la sua vendetta è stata terribile. Accade a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli, dove un uomo di 35 anni è finito in manette con l'accusa di tentata estorsione e incendio.

Lo zio non gli dà 10 euro, lui gli incendia l'auto

L'uomo avrebbe preteso soldi dallo zio: non chissà quale cifra, ma 10 euro. La risposta è stata però un secco «no», che il 35enne ha preso male: inizialmente non ha protestato ma poco dopo ha imbracciato una latta di plastica e ha cosparso l'auto dello zio di benzina. Ha sfregato la testa di un fiammifero e ha innescato un incendio.



Altri parenti hanno visto tutto e sono intervenuti per spegnere le fiamme, prima che lambissero tutta la carrozzeria e gli interni. Sono arrivati i carabinieri della stazione di Sant'Anastasia che hanno arrestato l'uomo, ora in carcere, nel penitenziario di Poggioreale, in attesa di giudizio.

