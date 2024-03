Chico Forti sarà trasferito in Italia dopo 24 anni di prigione a Miami, l'annuncio di Meloni: «Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto»

Chico Forti sarà traferito in Italia. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video diffuso a Washington. «Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata firmata l'autorizzazione al trasferimetno in Italia di Chico Forti, un risultato frutto dell'impegno diplomatico di questo governo della collaborazione con lo Stato della Florida e con il governo degli Stati uniti che ringrazio. È un giorno di gioia per Chico per la sua famiglia e per tutti noi. Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto e ora aspettiamo in Italia Chico Forti», ha detto la premier.

Chico Forti, produttore televisivo italiano originario di Trento, detenuto per omicidio, da sempre si proclama innocente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Marzo 2024, 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA