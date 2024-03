Chico Forti, l'annuncio di Meloni dagli Usa: «Autorizzato il suo trasferimento in Italia»

È appena stata firmata l'autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni da Washington, dove vedrà a breve il presidente degli Stati Uniti Joe Biden: «Un risultato frutto dell'impegno diplomatico di questo governo, della collaborazione con il governo dello Stato della Florida e il governo federale degli Stati Uniti, che ringrazio», ha detto Meloni. «È un giorno di gioia per Chico, per la sua famiglia per tutti noi. Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto. Ora aspettiamo in Italia Chico», ha concluso la premier. Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Marzo 2024, 20:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA