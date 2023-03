Chi l'ha visto, la storia di Rosalbino: «Costretto a raccogliere plastica per un debito di 50mila euro»

«Rosalbino è un italiano che prende la plastica e la rivende in Tunisia. E' un italiano che deve dei soldi ad un'altro italiano, per debito» racconta la conduttrice di Chi l'ha visto. Ma è davvero così? Costretto a frugare nell'immondizia per rivendere la plastica, l'anziano Rosalbino ha catturato l'attenzione della signora Morales che, insieme ad un gruppo di italiani che vive in Turchia, ha voluto aiutarlo. E' partita per cercarlo e un giorno, in taxi, l'ha visto.

La storia di Rosalbino

La signora Morales, intervistata a Chi l'ha visto, racconta che il 72enne Rosalbino, originario di Cinisello Balsamo, aveva un permesso di soggiorno, un conto corrente. Tutto faceva trasparire la massima correttezza. Ma quando la signora Alvares va a casa sua per vedere le condizioni della casa, ecco che compare un secondo uomo: il signor Angelo. «Là ho capito che Rosalbino aveva un debito verso Angelo perchè in passato gli aveva prestato 30.000 euro che Rosalbino si era fatto rubare». E Angelo, per farsi saldare il debito picchia Albino e lo obbliga a raccogliere ancora più plastica. E, inoltre, si è fatto fare un conto da cui prelevare direttamente i soldi della pensione di Rosalbino.

L'allarme

Raggiunto in Turchia dalle telecamere di Chi l'ha visto, Albino racconta del furto subito e del debito di 50 mila euro, cioè i 30mila euro persi, e i 20mila della clinica in cui ha vissuto quando stava male. «Io l'avrei picchiato e ammazzato» dice Angelo, ripreso a telecamere nascoste, l'uomo che vive con lui e con cui è in debito. La condizione umana in cui vive Rosalbino non è umana e il giornalista lo incalza sottolineando che non è corretto, soprattutto se picchia costantemente il coinquilino. Il sospetto è che Angelo abbia incolpato falsamente Albino di aver perso i soldi, ma quale sarà la verità? Per quanto tempo Albino continuerà a lavorare per lui?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Marzo 2023, 22:53

