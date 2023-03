Chi l'ha visto, Davide scomparso da due giorni: «Licenziato dopo vent'anni, non usciva più di casa»

di Redazione Web

«Chiuso in casa, licenziato dopo 20 anni, ha bisogno di aiuto» è il grido d'allarme che lancia Valeria a Chi l'ha visto per l'ex marito Davide, scomparso due giorni fa da Genova, dove viveva con la madre. «La mamma verso il pomeriggio mi ha contattata perchè si è allarmata. Era da un po' di mesi che il figlio non usciva più di casa se non per commissioni veloci» racconta al telefono.

Cade dalla finestra, morto un 16enne: mistero a Vicenza, la Procura apre un'inchiesta. Sequestrato il cellulare

Il sindaco su Fb: «Calo delle nascite? Le donne single vengano da me». Poi rimuove il post

La dinamica

In collegamento telefonico, Valeria racconta la dinamica alla conduttrice Federica Sciarelli: «E' uscito lunedì mattina senza cellulare e senza occhiali da vista, aveva un disturbo bipolare». Faceva il gruista al porto Davide, era in una situazione difficile psicologicamente parlando e la preoccupazione dei parenti è alta. «Sappiamo se ha con sè dei soldi?» chiede la conduttrice, e Valeria risponde: «La madre mi ha detto che con sè aveva 30 40 euro». Quando è uscito di casa, continua l'amica al cellulare, aveva un paio di jeans, scarpe nere e piumino sul blu.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Marzo 2023, 21:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA