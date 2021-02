Malore mentre era in servizio: morto Cesare, era l'autista delle ambulanze del 118

Malore mentre era in servizio, muore autista del 118. La tragedia nella mattinata di ieri a Tarquinia. Cesare Achilli, 56 anni e molto conosciuto in città, stava prestando soccorso a un’anziana residente in via XX settembre nel centro storico del comune tirrenico.

Achilli aveva appena chiuso la portiera dell’ambulanza, con la paziente a bordo, quando risalito al posto di guida è stato stroncato da un infarto. Immediatamente sono scattati i soccorsi ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. Sul posto anche una pattuglia della locale squadra dei carabinieri.

I funerali di Cesare Achilli si svolgeranno domani mattina, alla ore 10, nella chiesa di Santa Barbara

