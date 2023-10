Intossicate dalla ceretta: otto ragazze ricoverate in ospedale

di Redazione web

Un pentolino lasciato sul fuoco di un fornello, con all'interno una sostanza per depilare le gambe, stava intossicando un gruppo di ragazze. Le esalazioni rilasciate nell'aria dalla cera, infatti, hanno iniziato a creare problemi respiratori alle ospiti di una comunità di recupero a Treviglio, in provincia di Bergamo. A lasciare i fornelli accesi, una delle otto ragazze che vivono nella struttura, che voleva fare una ceretta, scrive il Corriere della Sera.

Portate in ospedale

È successo ieri sera, dopo le 22, in una zona semicentrale di Treviglio, dove sono dovuti intervenire i soccorsi, chiamati al 118 da alcune delle giovani, che hanno sentito quello strano odore urticante nell'aria; sul posto sono arrivate due ambulanze, il cui personale ha soccorso due ragazze di 14 e 15 anni, due di 16, due di 17, una di 18 e una di 26. Le loro condizioni erano buone, ma i medici hanno comunque deciso di portarle in ospedale per sottoporle alle visite di controllo.

