Con l'auto finisce sul cavo steso in mezzo alla strada, lo scherzo folle FOTO

Un cavo in mezzo alla strada, a Portogruaro (Venezia) un'auto rimane danneggiata mentre la bravata di qualche ragazzino rischia di far finire al Pronto soccorso. Sono stati i carabinieri ieri sera a togliere quel cavo elettrico che era stato tirato in mezzo alla strada in via Aldo Moro. Erano le 21.45 circa quando un utente è passato per la zona trovandosi il cavo steso tra l'oscurita. «Era a circa 1 metro e mezzo d'altezza - spiega l'utente al Gazzettino - era un cavo elettrico con una spina collegata a una estremità».

Cosa è successo

Qualcuno ha pensato di legarlo a un palo della segnaletica stradale per poi attraversare la strada. Probabilmente gli autori del gesto sono stati disturbati, tanto da appoggiare l'altra estremità del cavo nella siepe, senza farlo tendere. In mezzo è stato poi legato il cartone di un panettone. Un automobilista non si era accorto del cavo, danneggiando l'utilitaria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini anche attraverso alcune telecamere della zona.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Gennaio 2021, 17:28

