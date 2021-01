Il rider picchiato e derubato a Napoli ancora senza lavoro: «Ha già rifiutato due proposte»

Il rider rapinato a Calata Capodichino, nel napoletano, la scorsa settimana non ha ancora trovato lavoro. Gianni ha ricevuto molte proposte dopo il drammatico filmato che lo ha visto come protagonista, mentre viene accerchiato e deruato durante una consegna. Sebbene le proposte siano diverse però non ha ancora trovato un impiego adatto.

Le offerte

Il rider ha finora rifiutato due proposte che gli sono state fatte: la prima è stata quella della macelleria Bifulco di Ottaviano, la seconda quella di un punto vendita dei supermercati Sole 365 a Caivano. Le proposte sono arrivate quasi subito dopo l'aggressione ma per ora Gianni le ha rifiutate perché non conformi alle sue esigenze.

Il rifiuto

Il rider ha specificato di non potersi muovere nella provincia di Napoli. Come unico mezzo ha a disposizione il motorino e questo tipo di spostamenti con il suo mezzo sarebbero impossibili da fare. I suoi rifiuti però non sono andati giù a molti che hanno visto il suo atteggiamento poco corretto, avendo bisogno in modo urgente di un lavoro diverse persone si aspettavano che avrebbe accettato volentieri ogni tipo di impiego

