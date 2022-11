Cavallo si accascia in piazza durante i festeggiamenti per Halloween: scoppia il caso

Sta facendo discutere la storia del cavallo che domenica pomeriggio si è seduto per terra in piazza Maggiore a Este (Padova). Qualcuno parla di un animale sfinito, ma un’altra versione spiega l’episodio come un gesto di paura. E c'è anche chi ipotizza che l'animale sia scivolato sul selciato del centro storico. Il tutto è accaduto nell’ambito dei festeggiamenti di Halloween organizzati in centro da amministrazione e pro loco. La chiamavano “La carrozza del cocchiere nero” ed era una delle attrazioni ed animazioni per bambini.

Sul profilo Facebook L'Altra Este è comparsa la foto del cavallo accasciato sul selciato, nel post si scrive: "Seduto per terra È successo ieri in pieno centro storico al cavallo che portava la carrozza del cocchiere nero. Qualunque siano i motivi del crollo di questo povero animale c'è da chiedersi se per il nostro divertimento è necessario portare allo sfinimento gli animali. Noi crediamo di no... P.S. Per amore di verità ci è stata spiegata la dinamica dei fatti che leggete più sotto. Noi siamo intervenuti solo perché una persona presente ci ha raccontato diversamente. A noi non interessa avere ragione. A noi interessa esclusivamente il benessere del cavallo. Pertanto viva il cavallo e chi se ne occupa. Inoltre non stiamo mettendo in discussione Este da brividi, ne chi lo ha promosso".

Tra i commenti, però, in tanti spiegano che il cavallo era semplicemente scivolato con gli zoccoli sul selciato in pietra e, aiutato da alcuni spettatori, si è subito rialzato. Resta comunque una domanda: è davvero il caso di portare cavalli in piazza per Halloween?

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Novembre 2022, 19:33

