Halloween, intossicazione da alcol: ragazzino in codice rosso

Notte di Halloween con molti soccorsi sanitari e di polizia a minori a Arezzo e nella provincia in distinti episodi. A Terranuova Bracciolini alle ore 2.45 un minorenne è stato soccorso davanti ad un locale pubblico per un'intossicazione etilica. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale valdarnese Gruccia. Le sue condizioni sono in accertamento, risulta un coma etilico. Sono stati avvisati i genitori. A Sansepolcro, intorno a mezzanotte si è verificata una violenta lite tra due minorenni che sono stati poi soccorsi e medicati mentre ad Arezzo, poco dopo le 2, è stata aggredita una ragazza minorenne. I sanitari sono intervenuti ed hanno trasportato la ragazza, in codice verde, al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo. Carabinieri e polizia sul posto per le indagini.

AREZZO: INTOSSICAZIONE DA ALCOL, RAGAZZINO IN CODICE ROSSO

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Novembre 2022, 16:09

