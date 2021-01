Capodanno spettacolare a Catania, dove a salutare l'arrivo del 2021 ha partecipato anche l'Etna. Tra i fuochi d'artificio, i crateri "La Voragine" e "Sud Est" hanno eruttato in simultanea con lo scoccare della mezzanotte. Un evento più unico che raro interpretato come di buon augurio per l'anno appena cominciato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Gennaio 2021, 11:53

