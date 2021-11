Cassazione e assegno di mantenimento, il presidente AMI Gian Ettore Gassani: «Giusta decisione»

Il presidente dell’associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI), l'avvocato Gian Ettore Gassani, commenta la recente sentenza della Cassazione sull'assegno di mantenimento anche per chi intraprende una nuova convivenza: «La reputo – ha spiegato - assolutamente condivisibile».

L'avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell'AMI (Avvocati Matrimonialisti Italiani)

Cassazione e l'assegno di mantenimento, il commento dell'avvocato Gian Ettore Gassani

L'avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell'AMI (Avvocati Matrimonialisti Italiani) commenta la decisione della Cassazione secondo cui una nuova convivenza non comporta di per sé la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole: «La Suprema Corte – ha spiegato l'avvocato Gian Ettore Gassani - oggi ha sancito un principio nuovo, non sempre il coniuge che riceve l'assegno e che inizia una nuova convivenza perde l'assegno di divorzio, questo perché deve essere valutato caso per caso. Ci sono ad esempio matrimoni che finiscono subito mentre altri terminano dopo parecchi anni. Se il coniuge che riceveva l'assegno può dimostrare, o ha già dimostrato, di aver fornito un contributo importante nella crescita dell'altro, se inizia una nuova convivenza non perde l'assegno ma il diritto ad una liquidazione che riguardi appunto il proprio apporto che ha dato al coniuge. La sentenza va letta in questo senso e la reputo assolutamente condivisibile».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 20:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA