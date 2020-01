Sabato 11 Gennaio 2020, 12:41

Va alin moto in Slovenia ma rimane vittima di un tremendo incidente stradale: morto a 59 anni,, residente a Castions di Zoppola in. L'incidente stradale è avvenuto ieri sera, 10 gennaio, in Slovenia, nel territorio di Dovrovo. Secondo una prima ricostruzione l'uomo ha evitato con la moto una prima vettura, ha sbandato ed è stato centrato da una seconda auto.