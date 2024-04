Carri armati in pieno centro a Salerno. Traffico bloccato e residenti spiazzati: «Cosa fanno?». Ecco il motivo

di Redazione Web

Dieci carri armati all'ora di punta in centro a Salerno. Traffico bloccato, cittadini incuriositi, ma nessun allarme: i carri, che, come scrive il Corriere della Sera fanno capo al Reggimento Cavalleggeri Guide di Salerno, hanno attraversato la città per raggiungere lo scalo portuale. I mezzi si sono poi imbarcati su una nave la cui direzione non è stata però resa nota. L'esercito li userà per delle attività di addestramento.

Il video

Il video pubblicato nelle storie della pagina Instagram welcometofavelas_4k mostra il momento in cui due dei dieci «blindo centauro» si muovo scortati dai carabinieri. Una situazione simile, a marzo dello scorso anno, ha creato preoccupazione tra i cittadini. Si era infatti sparsa la voce, infondata, per cui sarebbe avvenuta un'operazione militare in Ucraina.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Aprile 2024, 21:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA