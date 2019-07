Carola Rackete e il giallo della foto segnaletica: «Viene da un social network russo»

È intervenuto anche il Questore di Agrigento, che «nella giornata di ieri - si legge in una nota - nell'apprendere della diffusione di un'immagine che ritraeva Carola Rachete in una fase del fotosegnalamento avvenuto negli uffici a Lampedusa, ha immediatamente avviato una inchiesta interna finalizzata a ricostruire l'accaduto. L'accertamento ha dato inizio ad un procedimento disciplinare e gli atti sono stati trasmessi all'Autorità Giudiziaria competente».



LE REAZIONI Il caso ha scatenato le reazioni di diversi parlamentari del Pd, a partire da Davide Faraone, che ha sollevato il caso. «Chiederemo di sapere con un’interrogazione immediata chi è quel delinquente che ha scattato e messo in rete questa foto - ha detto Faraone - Ci rivolgeremo al capo della polizia per un intervento immediato. Una vera e propria lapidazione social, vergogna!».

Chiederemo con un’interrogazione immediata di sapere chi è quel delinquente che ha scattato e messo in rete questa foto. Mentre fa i rilievi dattiloscopici, viene fotografata e sottoposta al pubblico ludibrio. Una lapidazione social. Vergogna! #Seawatch #Capitana pic.twitter.com/iGC8FBKLLW — Davide Faraone (@davidefaraone) July 1, 2019

«Sulla diffusione di questa foto abbiamo presentato una interrogazione parlamentare e un esposto ai garanti dei detenuti e della privacy. Questo 'spettacolo' schifoso deve finire. Ora basta», ha rincarato la dose su Twitter Alessia Morani, della presidenza del gruppo Pd alla Camera. «Circola un'immagine della fotosegnalazione di Carola, negli uffici di polizia. Abbiamo depositato oggi un'interrogazione urgente a Salvini, se la foto sia vera e chi abbia fatto circolare illecitamente questa immagine, ennesima barbarie del diritto», il tweet di Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

Da qualche ora sul web gira una foto segnaletica di, la comandante dellache da un paio di giorni è ai domiciliari dopo il caso della nave con 42 migranti a bordo entrata nel porto di Lampedusa. Un piccolo giallo, dato che non è permesso pubblicare foto segnaletiche (è espressamente vietato nel codice deontologico dei giornalisti), soprattutto per la provenienza della foto stessa.Lo scatto viene infatti da un social network russo,: come riporta Nextquotidiano, ci sono due versioni della stessa foto. Una ha il logo dell’agenzia Adnkronos, l’altra, senza logo, ha come titolo “Foto sul muro di Giancarmine” con un link aappunto, un social russo molto usato dai sovranisti perché più “libero” e meno soggetto a controlli e censure rispetto a Facebook.