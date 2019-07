Carola Rackete lascia Lampedusa, oggi l'udienza di convalida. Salvini: «Spero in conferma arresto»

Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3, è partita da Lampedusa diretta ad Agrigento accompagnata da una motovedetta della Gdf. Alle 15.30 in tribunale si svolgerà l'interrogatorio nel corso dell'udienza di convalida del suo arresto. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, il suo vice Salvatore Vella e il pubblico ministero Gloria Andreoli hanno chiesto la convalida dell'arresto di Rackete.



I reati contestati sono rifiuto di obbedienza a nave da guerra, resistenza o violenza contro nave da guerra e navigazione in zone vietate. I pm chiedono solo il divieto di dimora in provincia di Agrigento.



Sul molo di Lampedusa, a salutare Carola Rackete, c'è anche la donna che ha ospitato per due giorni la Comandante della nave Sea watch. La donna, accompagnata da un'amica e un giovane che guidava l'auto, è arrivata pochi minuti dopo l'utilitaria della Guardia di Finanza con a bordo la giovane capitana tedesca. Carola Rackete, che aveva il divieto di comunicare con l'esterno, ha trascorso i due giorni ai domiciliari nella villetta della signora.



Voglio sperare che ci sia un giudice che renda giustizia ai quattro militari della Guardia di finanza e a un popolo di 60 milioni di persone che non vuole essere la discarica di Europa. E quindi che venga confermato l'arresto di questa criminale. Se così non fosse il ministro dell'Interno ha già dato indicazione che venga prelevata e riportata a casa sua a Berlino». Lo ha detto Matteo Salvini a Cantù riferendosi al capitano della Sea Watch 3 Carola Rackete e al giudice che deve convalidare il suo arresto.

