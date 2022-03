Charlotte Angie e Carol Maltesi, la doppia vita sui social e quell'intervista: «Sogno alla grande»

Una doppia vita social per Charlotte Angie, vero nome Carol Maltesi, stella nascente del porno uccisa, fatta a pezzi e ritrovata a Paline di Borno, a ridosso del confine con la provincia di Bergamo e Brescia. Per il suo brutale omicidio è stato sottoposto a stato di fermo dalle forze dell’ordine il vicino di casa ed ex fidanzato quarantatreenne della vittima.

Carol Maltesi e Charlotte Angie , la doppia vita social

Charlotte Angie, pseudonimo della venticinquenne Carol Maltesi, sui social aveva una doppia vita. Nei profili in cui utilizzava il suo pseudonimo si definiva modella e perfomer, ed era diponibile una pagina dedicata a tutti i link in cui raggiungerla, da Onlyfans a Instagram, passando per Telegram. Con le foto sul web Charlotte aveva messo anche in mostra i suoi particolari tatuaggi, che poi hanno permesso di riconoscerla dopo il suo ritrovamento. Charlotte comunque si esibiva anche al vivo, infatti era attesa al Luxy Club di Milano per il Luky Erotik Festival che si è svolto dall'11 al 13 marzo insieme a una serie di altre pornostar, ma non si è presentata

Quando invece metteva da parte il lavoro tornava Carol, mamma e viaggiatrice. Le piaceva girare il mondo e a volte per farlo lasciava a casa il figlio cosa procurandogli, come ha spiegato lei stessa nelle stories di Instagram, le feroci critiche social di qualche mamma.

L'ultima intervista

Carlol, lo scorso ottobre, ha raccontato in un’intervista al sito "ll mondo delle vip" la sua ascesa nel settore del porno: «Charlotte Angie – aveva spiegato - è una ragazza metà italiana e metà olandese di 25 anni, che ha sempre sognato in grande e non si accontenta mai. Infatti sono molto determinata. Tutto è iniziato filmandomi in situazioni quotidiane di sesso che caricavo su onlyfans. Poi attraverso conoscenze di persone all'interno del porno professionale sono riuscita ad entrare in questo mondo». Carol aveva poi confidato che la famiglia era ancora all’oscuro circa la sua attività nel mondo a luci rosse.

