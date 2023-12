Carbonara con pancetta, aglio e groviera. Minacce choc allo chef Luca Cesari: «Mi hanno augurato la morte»

di Tommaso Cometti

La preparazione della carbonara, da sempre, è un argomento delicato. Ci sono opinioni contrastanti al riguardo: c'è chi usa solo il guanciale, chi la pancetta e così via. Luca Cesari, storico della gastronomia, ha voluto sperimentare un'antica ricetta del celebre piatto, che risale al 1954, e che prevede l'utilizzo di aglio, groviera e pancetta. Come riporta il Corriere di Bologna, alcuni hanno reagito in maniera scomposta, arrivando addirittura a minacciare il cuoco.

Le parole di Luca Cesari

Questo il commento dell'esperto di gastronomia: «Mi hanno augurato di morire e di andare in galera». Il cuoco ha raccontato: «Semplicemente ho osato fare una cosa che mi sembrava banale: prendere la prima ricetta della carbonara pubblicata in Italia, apparsa sulla rivista La cucina italiana nel 1954, e realizzarla oggi. Ma siccome in questa ricetta ci sono pancetta, aglio e groviera, questo ha fatto scaldare gli animi».

Luca Cesari è rimasto sconvolto, dopo aver letto i commenti beceri di alcuni utenti: «Quando mi hanno scritto "muori", beh, io sinceramente non l'aspettavo.

