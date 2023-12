«Crema, funghi e pollo nella carbonara? Basta! La togliamo dal menu»: la decisione del ristorante italiano a Londra

di Tommaso Cometti

Una scelta di principio, per preservare una delle prelibatezze della cucina italiana. Un ristorante di Londra, Bottega Prelibato, ha annunciato l'intenzione di eliminare dal menù la carbonara. Il motivo, come riporta il Daily Mail, è dovuto alle richieste di alcuni clienti, che pretendono di aggiungere al famoso piatto ingredienti diversi dalla ricetta originale.

Il post

I titolari del ristorante italiano hanno raccontato la vicenda sul loro profilo Instagram, con un post ironicamente intitolato "Carbonara Gate". Gli autori del post hanno dichiarato di non voler tradire la ricetta tradizionale della carbonara: «Siamo fieri della nostra cucina, non aggiungiamo altri ingredienti. Comprendiamo, tuttavia, che ad alcuni clienti non condivida la nostra opinione».

I ristoratori, poi, hanno aggiunto: «Alcuni di voi ci hanno chiesto di aggiungere crema, funghi, pollo e altri ingredienti alla nostra carbonara.

