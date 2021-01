Capodanno in tutta Italia in barba a multe e divieti: tra botti, incendi e fuochi d'artificio

Doveva essere un Capodanno senza botti, per via delle restrizioni e del coprifuoco legati alla zona rossa e all’ultimo decreto legge del Governo contro i contagi di coronavirus, e per le tante ordinanze in diverse città. Per queste ultime, i fuochi d’artificio dovevano essere assolutamente vietati, e le multe previste erano salatissime: ma chi si è affacciato dalla propria finestra ha visto e vissuto una realtà diversa, un po’ in tutta Italia.

Da Milano a Roma, da Napoli a Palermo, un po’ ovunque infatti la colonna sonora dopo la mezzanotte è stata la stessa. In barba alle regole che prevedevano multe importanti per chi le violava: a Napoli, Bari e Treviso la sanzione arrivava fino a 500 euro. Ancora più salata a Palermo, dove le multe potevano salire fino a 5mila euro. A Genova e in provincia di Monza-Brianza, si andava dai 100 ai 500 euro. Resta da vedere - e saranno i singoli comuni a dirlo - se ci siano state multe e controlli. Decisamente poche, a giudicare da quanto visto nei cieli ieri notte.

FOTO E VIDEO SUI SOCIAL Sui vari profili social, e su diverse pagine molto seguite, i video si sprecano: e non si tratta solo di botti e fuochi d'artificio, ma anche di semafori esplosi (accade a Roma), di decine di uccellini morti sul selciato per colpa dei botti (e non è una scena della prima stagione di Dark) e di veri e propri incendi, a Bari come a Castellammare di Stabia come ancora a Roma e Ostia. Le immagini sono davvero impressionanti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Gennaio 2021, 12:24

