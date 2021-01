Zona rossa a Capodanno, cosa si può fare e cosa non si può fare: dalle passeggiate alle visite ai parenti

Capodanno in zona rossa, cosa si può fare e cosa non si può fare oggi? L’ultimo decreto legge del Governo contro i contagi di coronavirus ha messo chiari paletti in questo primo giorno di un 2021 che ci regala qualche speranza di ritorno alla normalità. L’Italia sarà “rossa” ancora oggi, ma anche il 2, il 3, il 5 e il 6 gennaio: vietati dunque gli spostamenti, se non per esigenze di lavoro o salute, e il coprifuoco torna dalle 22 alle 5 dopo la versione allungata (fino alle 7) di ieri notte.

È possibile fare passeggiate o attività sportiva, ma solo all’aperto: chiusi invece quasi tutti i negozi, tranne gli esercizi che vendono beni di prima necessità (come farmacie e supermercati ma non solo). In bar e ristoranti si può prendere cibo e bevande da asporto ma solo fino alle 22, mentre per le ordinazioni a domicilio non c’è limite di orario. Si può uscire per fare una passeggiata (ma con la mascherina e vicino a casa) e per fare attività sportiva, ma da soli.

Non si può uscire di casa (se non per motivi di lavoro o salute o necessità), ma c’è un’eccezione: si può andare in visita a casa di parenti e amici, ma solo in due alla volta. Non sono compresi nel conteggio i minori di 14 anni o le persone disabili o non autosufficienti. Nell’arco della giornata di oggi inoltre si potrà effettuare solo uno spostamento verso abitazioni private, ovviamente tra le 7 e le 22 perché dopo scatta il coprifuoco. Vietato invece uscire dal proprio comune, tranne che nei piccoli paesi di meno di 5mila abitanti: in questo caso ci si può spostare non oltre i 30 km, e mai nel capoluogo di provincia. In caso di visita a parenti e amici però si può uscire dal proprio comune, ma rimanendo nella stessa regione, e sempre con la regola del limite di due persone.

È consentito tornare alla propria residenza o domicilio o abitazione, il che significa che si può andare fuori Regione anche per andare dal proprio partner o convivente e si può sempre tornare alla propria residenza o dai propri genitori nel caso si sia residenti altrove per motivi di lavoro. Si può inoltre anche andare nella propria seconda casa, anche nei giorni rossi come oggi, ma a patto che si trovi nella stessa Regione. Ogni spostamento necessità dell’autocertificazione (clicca qui per scaricare il modulo) . Vietato organizzare feste, sia nei locali pubblici che nei luoghi privati.

