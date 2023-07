I capigruppo alla Camera avranno un aumento di stipendio: quasi 1.300 euro in più netti al mese

di Redazione web

A non più di un paio di giorni dalla presentazione della social card da 380 euro una tantum per combattere il caro vita, arriva una notizia che non mancherà di suscitare polemiche. Una delibera, la 45/2023, dell'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati ha infatti deciso che ai capigruppo dei gruppi parlamentari di Montecitorio spetterà un sostanzioso aumento di stipendio, di una cifra che sarà oltre il triplo del denaro destinato a chi dovrebbe combattere contro la povertà.

Giorgia Meloni presenta la carta contro il caro-carrello: 1,3 milioni di famiglie in difficoltà con la spesa

Carta spesa da 382,50 euro a luglio. Giorgia Meloni: Dedicata a te contro il caro-carrello

Aumento da 1.269 euro al mese

Ai presidenti dei gruppi parlamentari di Montecitorio, scrive l'agenzia ANSA, verrà corrisposta dalla Camera una indennità aggiuntiva pari a quella già erogata ai presidenti di commissione, pari a 2.226,92 euro lordi al mese, 1.269,34 euro netti. L'indennità arriverà anche per i presidenti delle componenti del gruppo Misto, ma ridotta alla metà.



Per il 2023 l'indennità aggiuntiva sarà a carico dei bilanci dei singoli gruppi parlamentari. Dal 2024 l'indennità sarà erogata direttamente dalla Camera.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA