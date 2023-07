Carta acquisti, spesa da 382,50 euro a luglio: ecco chi può averla (in base all'Isee) e cosa si può comprare

Carta acquisti da 382,50 euro per la spesa e quindi l'acquisto di alimenti destinata a chi si trova in difficoltà economiche. La novità di luglio è la carta "una tantum" per 1,3 milioni di famiglie che riceveranno il contributo di luglio 2023: potrà riceverlo il nucleo familiare con Isee inferiore a 15mila euro. E non c'è bisogno di richiederla: chi potrà averlo, riceverà a casa una lettera con le istruzioni su come ritirarare la tessera Poste Pay nominativa con l'importo già caricato al suo interno.