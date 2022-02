Green Pass, impossiblie scaricare il certificato verde: problemi sul sito e con le app

Problemi per il sistema Green Pass, disservizi sul sito del governo e con l’app Io, dove non è scaricabile la certificazione verde fornita dal ministero. Da stamattina infatti si susseguono segnalazioni circa il malfunzionamento della piattaforma per la Certificazione Verde Covid-19 in Italia.

Il messaggio sul sito del ministero

Caos Green Pass, impossiblie scaricare il certificato verde

Problemi con il rilascio del Green Pass, tanto sul sito del governo dove non è possibile scaricabile la certificazione verde, quanto per l’app IO. Nel primo caso infatti si viene reindirizzati in pagina che ci avvisa che "il sistema non è al momento disponibile", mentre nel secondo un messaggio di errore impedisce di accedere e avvisa che “I tecnici della Piattaforma Nazionale del ministero della Salute sono al lavoro per ripristinare il servizio".

Per ora nessuna comunicazione da parte del ministero, mentre al momento sembra esclusa la possibilità di un attacco hacker. Numerosi i disagi visto che l’impossibilità di accedere alla certificazione riguarda tutti, dai vaccinati (in Italia o all’estero) a chi si è sottoposto a un semplice tampone.

