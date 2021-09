Cannabis, via libera alla coltivazione in casa: ecco quante piantine saranno legali

«Si depenalizza la coltivazione di non oltre 4 piante 'femmine' in casa»: con queste parole, il presidente Mario Perantoni (M5s), comunica che il testo base sulla cannabis è stato votato in commissione Giustizia della Camera.

«È un risultato importante - continua Perantoni, anche relatore del provvedimento -, ottenuto sulla scia della giurisprudenza della Corte di Cassazione ma anche grazie alla capacità dei gruppi parlamentari di confrontarsi e trovare una sintesi ragionevole. Se si diminuiscono le sanzioni per i fatti di lieve entità aumenta da sei a dieci anni le pene per i reati connessi a traffico, spaccio e detenzione ai fini di spaccio della cannabis».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 15:35

