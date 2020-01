Si lancia con la tuta alare ma il paracadute non si apre: 25enne muore nello schianto

Giovedì 2 Gennaio 2020, 18:01

Undi 25 anni, Luca, originario di Fidenza (Parma), è morto dopo essersi lanciato con la tuta alare dal viadotto San Giuliano a Caltanissetta. Dalle prime indiscrezioni, pare che il suonon si sia aperto al momento dell'atterraggio. Il giovane sportivo si è quindial suolo. Per lui non c'è stato nulla da fare.Leggi anche > Trento, si lancia con tuta alare ma non apre la vela: muore a 47 anni A dare l'allarme è stata lache era con lui e che l'aveva accompagnato con l'auto fino all'inizio delche da tre anni è interdetto alla circolazione perché non sicuro. Sul posto sono stati inviati, dalla centrale del 118 diCaltanissetta, l'elisoccorso e un'ambulanza. Lo sportivo però èsul colpo.