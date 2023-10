Troppo caldo, scuole chiuse domani a Cefalù: previsti 35 gradi, l'ordinanza del sindaco

di Redazione web

Temperature roventi e a Cefalù, nel Palermitano, le scuole domani resteranno chiuse. Sembra impossibile, essendo ormai la seconda metà di ottobre. Ma è quanto prevede un'ordinanza firmata dal sindaco Daniele Tumminello dopo l'avviso straordinario di allerta alta per rischio incendi, forti venti da sud ed elevate temperature con valori superiori ai 35 gradi.

Caldo torrido al sud

«A fini precauzionali, per evitare situazioni di rischio e pericolosità connesse alla situazione in atto e in evoluzione nelle prossime ore e domani, per la sicurezza della popolazione scolastica come anche per garantire una migliore fluidità del traffico veicolare ed evitare sovraccarico alla viabilità in caso di emergenze - spiega il sindaco - è stata emessa un'ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado della città per la giornata di domani».

Al Nord allerta maltempo

Scuole chiuse anche al Nord domani 20 ottobre, ma per ben altri motivi: chiusura a Borghetto Borbera, Rocchetta Ligure, Grondona, Arquata Scrivia e Gavi (Alessandria). Lo fa sapere la Protezione civile, precisando che le ordinanze sono state firmate dai sindaci dopo l'allerta meteo arancione diramata dall'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente). Gli effetti diffusi per rischi idrogeologico e idraulico dovrebbero interessare Pianura Alessandrina, Tortonese, Acquese, Novese, Ovadese, Val Borbera e aree appenniniche. Codice giallo, invece, per Casalese e Valenzano.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA