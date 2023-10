Meteo, allerta maltempo arancione in Liguria, Toscana e Emilia Romagna. Nubifragio nel pisano. Scuole chiuse, dove

Allerta maltempo arancione oggi 19 ottobre in tre regioni: si tratta di Liguria, Emilia Romagna e Toscana. Avviso di avversità gialla emanato dalla Protezione civile per Friuli Venezia Giulia, e Piemonte. A portare pioggia, temporali e nubifragi su gran parte del Centro e Nord Italia è una perturbazione atlantica, una tempesta eqinoziale che raggiungerà il suo apice nella giornata di venerdì. Anche oggi l'Italia appare metereologicamente spaccata in due, con caldo fuori stagione al Sud.

Allerta in Toscana, scuole chiuse

Dalla mezzanotte fino alle 14 di oggi per la Toscana nord-ovest e per la zona del Valdarno inferiore la Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Codice giallo invece per Valdarno superiore, Casentino, Mugello, Romagna toscana, Val Bisenzio, alto Ombrone grossetano e parte della Costa etrusca. A causa dell'allerta meteo scuole chiuse oggi a Livorno, a Carrara e in altri comuni della provincia di Massa Carrara. Chiusi anche giardini e parchi pubblici e cimiteri, sempre a Livorno, Carrara e anche a Massa.