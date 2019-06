Pensionato ucciso a colpi di forbici in testa: fermato un vicino 40enne

Recuperata l'arma del delitto. Sarebbe stato ucciso con un grosso paio di forbici da lavoro, Adolfo Musini, l'anziano di 88 anni trovato morto nel tardo pomeriggio di ieri all'interno della sua abitazione in piazza Valsassina a Cagliari. Sarebbe stato colpito ripetutamente alla testa, fino alla morte. I carabinieri del Nucleo investigativo hanno recuperato l'arma del delitto, a quanto pare su indicazione di Eugenio Corona, il 40enne sottoposto a fermo per l'omicidio. Ma non solo. I militari dell'Arma già ieri notte avevano recuperato alcuni indumenti, forse quelli indossati dal presunto assassino. I vestiti saranno passati al microscopio dagli specialisti del Ris intervenuti per i rilievi all'interno della casa dell'anziano. Già ieri gli uomini del Nucleo investigativo erano andati a cercare Corona, che abita a poche centinaia di metri dall'abitazione del pensionato ucciso, ma non lo avevano rintracciato. È scattata quindi la caccia all'uomo, terminata questa mattina con il fermo del 40enne. Non si esclude che possa essere stato aiutato da qualcuno per nascondersi.

Il quartiere San Michele a Cagliari non è stato teatro solo dell'omicidio di Adolfo Musini: questa mattina un 63enne è stato accoltellato e non si può escludere che i due episodi siano collegati. L'uomo è stato trasportato in ospedale con numerose ferite al torace, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'episodio è avvenuto intorno alle 5 in una abitazione in via Podgora.



Probabilmente qualcuno si è introdotto in casa del 63enne e lo ha aggredito, anche se su questo elemento non arrivano conferme. Il 63enne è stato soccorso dai medici del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Brotzu. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante. Il caso è poi passato in mano alla squadra mobile.

Lunedì 3 Giugno 2019, 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato ucciso probabilmente durante unaandata male,, il pensionato di 88 anni trovato privo di vita ieri nella sua abitazione al primo piano in piazza Valsassina a. L'anziano è stato aggredito e colpito, probabilmente, con un oggetto contundente. I carabinieri avrebbero già imboccato una pista che porta a una persona che abita nel quartiere. Il cadavere del pensionato è stato scoperto nel tardo pomeriggio dai vigili del fuoco, chiamati da un amico dell'88enne che non riusciva a mettersi in contato con lui.Ha un nome e un volto il presunto omicida del pensionato di 88 anni,, trovato morto ieri in casa a Cagliari. Fermato dai carabinieri40 anni, che abita nello stesso quartiere, San Michele, dove è avvenuto l'omicidio.I pompieri sono entrati da una porta-finestra lasciata socchiusa. Una volta in casa anno trovato il cadavere del pensionato: era a terra in una pozza di sangue. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri, il magistrato di turno Guido Pani che coordina le indagini e il medico legale Roberto Demontis. Nulla è stato toccato in casa fino all'arrivo degli specialisti del Ris.Solo al termine di tutti i rilievi, durati un paio d'ore, il cadavere di Adolfo Musini è stato portato via e trasferito al Policlinico di Monserrato dove sarà eseguita l'autopsia.