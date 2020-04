Brusaferro (Iss): «La curva continua a scendere, tasso contagiosità sotto 1 in tutte le regioni»

IN LOMBARDIA SINTOMI DOPO 6,6 GIORNI Il tempo di insorgenza dei sintomi in Lombardia è stato di 6,6 giorni in media, ha aggiunto Stefano Merler dell'Istituto Bruno Kessler alla conferenza stampa dell'Iss. «I bambini sono meno suscettibili all'infezione del 66%. Lo rileviamo in un lavoro sulla rivista Science», ha aggiunto illustrando i criteri alla base dello studio Iss sulla fase 2 consegnato al governo. E i bambini sono 4 volte meno suscettibili degli anziani al nuovo coronavirus.

Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanitàha aggiornato in conferenza stampa sull'andamento epidemiologico della pandemia diin Italia. Secondo quanto ha detto Brusaferro, la curva dell'epidemia continua a decrescere sia come casi che per numero di sintomatici. Il tasso di contagiosità del nuovo coronavirus Rt è sotto 1 in tutte le regioni, ha detto. «La curva dell'epidemia di Covid-19 continua sostanzialmente a decrescere nel numero di sintomatici e dei casi in tutte le regioni».La curva dell'epidemia di Covid-19 è analoga negli italiani e negli individui di nazionalità straniera. Negli individui di nazionalità straniera sono stati rilevati 6.395 casi. In Italia ci sono 6395 casi di covid in Italia tra immigrati ma i casi sono partiti con uno sfalzamento di 2-3 settimane. Si è ridotto il numero delle zone rosse: sono 74 comuni in 7 regioni, quindi è segno della capacità di individuare precocemente focolai e limitarli. L'84% di chi è morto aveva più malattie, due o tre. i decessi totali sono oltre 25mila.La logica del documento epidemiologico elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) con la Fondazione Bruno Kessler è riaprire il Paese cercando di capire quale variabile ha più peso nella diffusione del virus, ha aggiunto Brusaferro. «È uno studio nazionale che dovrà essere modulato sui dati regionali ed è focalizzato alla riapertura», ha aggiunto, e i «modelli dovranno essere aggiornati periodicamente e tarati sulle realtà regionali».