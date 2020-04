Lo studio: tutti i pazienti guariti da coronavirus producono anticorpi contro il virus. Burioni: «Una buona notizia»

Tutti i pazienti guariti dalproducono anticorpi contro il Covid-19, anche se ognuno in quantità variabile rispetto all'altro: la scoperta arriva da uno studio cinese firmato da scienziati della Chongqing Medical University e pubblicato su Nature Medicine. E il virologo, su Twitter, esulta per quella che definisce una buona notizia: «Seppure in quantità variabili, i pazienti guariti da Covid-19 producono anticorpi contro il virus. Questo è bene perché rende affidabile la diagnosi sierologica e, se gli anticorpi fossero proteggenti, promette bene per l'immunità».Gli autori, si legge nello studio, segnalano «risposte anticorpali acute a Sars-CoV-2 in 285 pazienti con Covid-19», su 285 arruolati. «Entro 19 giorni dall'esordio dei sintomi, il 100% dei pazienti è risultato positivo all'immunoglobulina G (IgG) antivirale», il tipo di anticorpo normalmente responsabile della protezione a lungo termine contro un agente microbico. ​«Un articolo in cui si mostra che 285 su 285 (100%) pazienti con Covid-19 sviluppano IgG contro Sars-CoV-2 entro 19 giorni dall'inizio dei sintomi clinici», riassume dalla Emory University di Atlanta Guido Silvestri.«La sieroconversione per IgG e IgM si è verificata contemporaneamente o in sequenza. Entrambi i titoli» anticorpali «di IgG e IgM hanno raggiunto il plateau entro 6 giorni dalla sieroconversione». Secondo gli autori, per ora se ne può dedurre che «i test sierologici possono essere utili per la diagnosi di pazienti sospetti» Covid «con risultati Rt-Pcr (tamponi, ndr) negativi e per l'identificazione di infezioni asintomatiche». Il test usato in questo lavoro, precisa Silvestri in un commento su Facebook, «usa come antigeni la nucleoproteina di Sars-CoV-2 e un peptide della spike», la proteina-arpione attraverso cui il nuovo coronavirus aggancia nelle cellule bersaglio.