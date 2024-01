Bruno Segre è morto: addio al partigiano e monumento dell'antifascismo: aveva 105 anni

di Redazione web

Proprio nel Giorno della Memoria è morto, a Torino, all'età di 105 anni, Bruno Segre, avvocato, giornalista, partigiano con il nome di "Elio" nelle formazioni che parteciparono alla liberazione di Caraglio e Cuneo. Nato a Torino il 4 settembre 1918, si era laureato in legge nel 1940, ma, a causa delle leggi razziali, non aveva potuto esercitare la professione di avvocato perché figlio di un genitore ebreo.

Arrestato nel 1942 e detenuto per alcuni mesi nel carcere torinese delle Nuove, nel 1944 fu nuovamente imprigionato nella caserma di via Asti, a Torino, sede dell'ufficio politico investigativo della Guardia nazionale repubblicana. È stato anche consigliere comunale di Torino, capogruppo del Partito socialista, dal 1975 al 1980. Tra le sue tante battaglie politiche e legali, per i diritti civili, quella a favore della legge sul divorzio per cui noleggiò un aereo per lanciare migliaia di manifesti di propaganda sulla città: è stato un monumento dell'antifascismo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Gennaio 2024, 13:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA