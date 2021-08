Rave party nell'ex zuccherificio con mille persone. Multe per tutti

Scoperto e interrotto un rave party nel cuore della notte fra sabato 31 luglio e domenica 1 agosto, nell'ex zuccherificio di Argelato, in provincia di Bologna.

Leggi anche - Napoli, rave party sul Vesuvio a quota mille. Arrivano i carabinieri: è fuggi fuggi

Circa un migliaio di persone si sono riunite clandestinamente per dar vita alla festa abusiva, interrotta solo grazie all'arrivo di una trentina di Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, coadiuvati dal Quinto Reggimento Carabinieri Emilia Romagna e dal Quarto Battaglione Carabinieri Veneto.

I militari sono ancora impegnati nell'identificazione dei giovani arrivati da tutta Italia per il rave party, in contrasto con la normativa per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Saranno sanzianti tutti i partecipanti per aver violato le norme anti Covid-19, oltre a dover rispondere del reato di invasione di terreni o edifici e qualora siano accertati i danni che hanno provocato durante l’occupazione abusiva, anche del reato di danneggiamento.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Agosto 2021, 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA