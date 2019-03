Grande ansia a Bologna per le condizioni del piccolo di due anni coinvolto ieri in un incidente nel martedì grasso di Carnevale . Purtroppo i medici fanno trapelare che per il momento non c'è nessun miglioramento. Il piccolo è caduto, ieri, da un carro di carnevale, in pieno centro a Bologna, durante la sfilata organizzata dalla Curia. Il piccolo, stamattina, dopo la notte appena trascorsa, è ancora in pericolo di vita e le sue condizioni sono stazionarie. Saranno decisive le prossime ore.



Cosa è successo a Bologna. La musica, i coriandoli, la festa e poi le grida di gioia che all'improvviso si trasformano in dolore. Un bambino di due anni e mezzo è caduto questo pomeriggio da uno dei carri allegorici che stavano sfilando nel centro di Bologna durante la tradizionale parata del Carnevale, organizzata dalla Curia, in occasione del Martedì grasso. Le sue condizioni sono gravissime, il piccolo è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale Maggiore dopo essere stato rianimato in strada da un soccorritore e dagli operatori del 118: terminati gli esami diagnostici è stato portato in sala operatoria e sottoposto a un delicato intervento. Conclusa l'operazione, il piccolo è stato ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata e in pericolo di vita. I carabinieri hanno sequestrato il carro e quasi certamente verrà aperta una inchiesta.

A Fano due bambini ustionati. Due bambini sono rimasti lievemente ustionati a Fano da una lingua di fuoco durante un'esibizione di giocolieri prima del Rogo del Pupo, l'evento che tradizionalmente segna la chiusura del Carnevale fanese, uno dei più antichi d'Europa. La fiammella sarebbe sfuggita durante le evoluzioni degli artisti, raggiungendo un bambini vicini al recinto che separa gli spettatori dallo spazio destinato allo spettacolo. I bambini sono stati medicati sul posto dal personale di un'ambulanza presenza. Non è stato necessario portarli all'ospedale.

