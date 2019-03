Choc a Carnevale, 18enne in coma: «Colpo di pistola alla testa». Forse un gioco finito male

, dove undi Girasole, provincia di Nuoro, ma originario di Arzana, è rimasto ferito con un colpo di pistola alla testa ed è ora in coma all'ospedale di Lanusei: il 18enne è stato colpito da un proiettile alla tempia ed è stato prima trasportatoall'ospedale di Lanusei, poi trasferito all'ospedale Brotzu di Cagliari in coma farmacologico, per essere sottoposto a delicato intervento chirurgico.La sua vicenda: i carabinieri di Arzana e Bari Sardo e quelli della compagnia di Lanusei, guidati da Claudio Paparella, stanno interrogando alcune persone, ma gli investigatori mantengono uno stretto riserbo sulle indagini e non viene scartata nessuna ipotesi. Si parla di unfinito male, con una pistola meccanica utilizzata nelle campagne per uccidere gli animali.