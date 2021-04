Bollettino Covid di venerdì 30 aprile: i dati completi dopo le 17. Puglia ancora oltre i mille casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 30 aprile del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Nel giorno dell'ordinanza del ministro Roberto Speranza che porta la Val d'Aosta in zona rossa e la Sardegna in zona arancione (con Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia), il monitoraggio Iss rileva come l'incidenza sia ancora troppo alta (seppur in calo) e che l'Rt è di nuovo in risalita, da 0,81 di una settimana fa a 0,85 di oggi.

Ieri i nuovi casi sono stati 14.320, con 288 morti. E dai singoli bollettini regionali arrivano i primi numeri di oggi. In Veneto si registrano oggi 788 nuovi casi e 14 morti, mentre in Toscana i nuovi positivi sono 870 con 29 decessi. Ancora oltre i mille casi anche la Puglia, dove i nuovi positivi sono 1.344 con 37 morti. In Campania 1898 casi e 24 morti, in Emilia Romagna 1.206 casi e 17 morti, nel Lazio 1.151 e 26 morti.

