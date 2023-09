Bollette luce e gas, da gennaio 2024 addio al mercato tutelato: ecco cosa cambia

di Redazione web

Questa è la data da segnare sul calendario: il 10 gennaio 2024, quando il servizio di Maggior Tutela per la luce e per il gas sarà archiviato e per i clienti domestici (non vulnerabili) finirà il regime tutelato. A partire dal nuovo anno, quindi, le famiglie italiane non potranno più pagare le bollette energetiche secondo i prezzi fissati da Arera e dovranno considerare il passaggio al mercato libero come unica soluzione. Secondo i dati più recenti, a fine 2022, circa il 70% di italiani è già passato al Mercato Libero.

Regime di passaggio

In realtà, dopo questa data, ci sarà un regime transitorio, per così dire ibrido, il Sistema a Tutele Graduali (STG) che interessa tutti coloro che alla suddetta data, ancora non avranno scelto il fornitore sul Mercato Libero.

Meglio orientarsi

Per chi non fosse mai passato al libero mercato, occorre sapere che il consumatore può orientarsi tra tutti gli operatori di mercato presenti, usando anche app e siti web che aiutano a comparare la migliore offerta per il tipo di utilizzo domestico. Altra informazione da conoscere è che il passaggio dal mercato tutelato a quello libero è gratuito e che della gestione della pratica si occupano le società fornitrici.

