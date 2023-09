Ferrero premia i dipendenti, bonus da 2.400 euro nello stipendio di ottobre: ecco a chi andrà

di Redazione web

Buone notizie per i dipendenti della Ferrero, che avranno un premio dall'azienda dopo l'accordo raggiunto da quest'ultima con i sindacati. I 6.000 lavoratori della Ferrero - operai e impiegati - riceveranno nella busta paga di ottobre un premio di risultato di circa 2.400 euro, legato agli obiettivi raggiunti.

Il premio da 2.400 euro

Parte del premio sarà convertibile, a discrezione dei singoli dipendenti, in servizi alla persona (flexible benefits), nella misura di 300, 500 o 700 euro: potranno essere spesi per acquistare buoni spesa, per le bollette di acqua, luce e gas, per beni o servizi alla persona o alla famiglia, dall'istruzione alla formazione, fino alle spese mediche o convertibili in buoni benzina o previdenza complementare.

I due parametri

L'importo del premio è stato determinato dall'andamento di due parametri: il risultato economico, unico per tutta l'azienda, che concorre a determinare il 30% del premio, e il risultato gestionale, 70% del premio, legato all'andamento specifico di ogni stabilimento e area.

