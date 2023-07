Tregua finita, a luglio la luce sale: spesa annua di 1150 euro a famiglia

di Greta Posca

Dopo due trimestri in picchiata, torna a risalire seppure di poco la bolletta della luce per il mercato tutelato. Dopo -19,5% per il periodo gennaio-marzo e -55% per aprile-giugno, per i prossimi tre mesi la variazione sarà del +0,4%: secondo i calcoli di Arera, da questo mese il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il cliente tipo sarà di 23,85 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse.

La famiglia-tipo (quella che consuma 2.700 kWh all’anno) nel mercato tutelato, che conta circa 7 milioni di utenti (un terzo del totale), pagherà 1150 euro per l’elettricità nell’anno scorrevole (dal 1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023), con aumento del 7,3% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente. Ma se si fa il confronto con i tempi pre-crisi (luglio-settembre 2020), il rialzo è astronomico: +43,6%.

Per aiutare le famiglie in difficoltà, il Consiglio dei ministri ha confermato per il trimestre 1° luglio-30 settembre 2023 il bonus sociale rafforzato per gli sconti sulle bollette di luce e gas, destinato a famiglie meno abbienti, con un Isee fino a 15mila euro (soglia che sale a 30mila euro per i nuclei con 4 figli). Confermata anche la riduzione dell’Iva al 5% sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali. Il governo ha anche prorogato l’azzeramento degli oneri di sistema per il gas e l’aliquota Iva ridotta al 5% per il teleriscaldamento e per l’energia prodotta con il gas metano.

