Bolletta della luce salatissima, perde la testa e minaccia di tagliare i fili dell'alta tensione: bloccato dai carabinieri

Quando ha visto la bolletta della luce con una cifra che mai prima era stata raggiunta, non ci ha visto più e ha minacciato di tagliare i cavi dell'alta tensione per la rabbia. A Teolo (Padova) sui colli Euganei, i carabinieri sono accorsi a casa di un uomo di 75 anni, già in cura per problemi psicologici, e assieme ai vigili del fuoco hanno staccato luce e gas per precauzione.

Sul posto sono arrivati anche i medici del Suem. Il 75enne si è rifiutato di uscire di casa, voleva parlare con un'autorità. Una volta arrivato il sindaco è uscito autonomamente e si è sottoposto volontariamente al trattamento sanitario del caso, per cui non è stato necessario procedere al Tso. È stato accompagnato all'ospedale di Padova.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Settembre 2022, 11:09

