Maxi bolletta del gas da 7mila euro per un appartamento di tre stanze: «Fornitura staccata, i miei figli al freddo»

Una bolletta del gas da 7mila euro ha messo in ginocchio una famiglia di Zero Branco, nel trevigiano, che si è anche vista staccare la fornitura. «I miei figli piccoli da una settimana si lavano con l’acqua fredda e dormono vestiti per proteggersi dalle temperature rigide», ha raccontato Marian Dimache, costruttore 47enne originario della Romania, al Gazzettino.

La maxi-bolletta da quasi 7mila euro in 47 giorni

Nonostante la moglie di Marian abbia una pasticceria a Marghera, la maxi-bolletta riguarda la fornitura domestica della famiglia (tre figli, due che vivono in casa con i genitori). Lo scorso giovedì nell'appartamento viene staccato il gas, così Marian telefona al fornitore, Liquigas, per avere spiegazioni. Così viene a sapere di essere in debito di 6.914,35 euro, questo il costo di 1.510 metri cubi di gas consumati in appena 47 giorni. Una cifra incredibilmente alta per il consumo di un appartamento con tre camere e cucina, per il quale normalmente i Dimache spendevano 200 euro a bimestre. A causare l'interruzione della fornitura, due bollette non pagate, una da 123 euro e l'altra da 175 euro, che Marian però sostiene di non aver mai ricevuto. Infine, la maxi bolletta che sfiora i 7mila euro con scadenza il 20 gennaio: se non verrà pagata, non sarà riattaccato il gas.

La replica della società

Contattata la società, ha spiegato così: «Liquigas precisa che l’interruzione della fornitura di Gpl è dovuta ad alcuni mancati pagamenti di precedenti fatture che risalgono all’anno 2021 e 2022. Il cliente ha comunicato al servizio clienti il pagamento dell’ultima fattura scaduta in data 16 gennaio 2023: Liquigas sta procedendo celermente nella consueta verifica secondo le procedure previste in simili casistiche. La fornitura riprenderà nel più breve tempo possibile previo rapido accertamento dei corretti pagamenti. In merito alla prossima fattura di 6.914,35 €, Liquigas ha accertato che tale ammontare corrisponde al conguaglio del consumo effettivamente avvenuto a partire da gennaio 2021. Comprendendo perfettamente la difficile situazione, Liquigas ha prontamente trasmesso piena disponibilità attraverso l’elaborazione di una proposta di rateizzazione dei dovuti pagamenti».

