Risparmio energetico, le nuove abitudini in casa e le previsioni per il 2023

In tempi di aumenti, gli italiani hanno deciso di modificare alcune abitudini anche per quello che riguarda la casa. Il Global Trend Report di Taskrabbit per il 2022 mostra l’importanza per gli italiani di un’abitazione ben organizzata. Tra le altre caratteristiche, poi, si apprezza una casa accogliente (96%), ben progettata (92%) e ‘instagrammabile’ (44%).

Caro vita, benzina, bollette e crisi. Censis: un italiano su due taglia il cibo e spegne il forno. Torna la gavetta

Inflazione, rincari record a ottobre: non solo gas e elettricità, anche latte e pasta alle stelle. I prezzi

Dalle bollette ai mutui, l’autunno più incerto: per il gas sventato l'aumento al 70%, sarà del 5%

Proprio l’appetibilità sui social è diventato uno degli aspetti che influenzano maggiormente le scelte nel campo dell’interior design. Sul web è TikTok a definire i trend più apprezzati dagli italiani nel corso dell’anno per quanto riguarda l’arredamento.

Tendenza che passa anche attraverso la riscoperta della passione per la lettura grazie al BookTok. E Cosa succederà nel 2023? Il report di Taskrabbit avanza alcune previsioni.

Foto e grafiche da Ufficio Stampa Taskrabbit - Shutterstock / Music: «Elevate» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Italiani e videogiochi: metà della popolazione gioca (e ama il retrogaming)

Roma, il piazza Venezia arriva l'albero di Natale: addio Spelacchio, ecco l'abete a costo zero https://t.co/r4gH84P0Vu — Leggo (@leggoit) November 29, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Novembre 2022, 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA