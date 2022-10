Milano, vetrine al buio: «Negozi, contro il caro bollette sì a led e check-up energetico»

Contro il caro bollette, il sindaco Giuseppe Sala ha presentato nei giorni scorsi il Piano di risparmio del Comune da 1,5 milioni euro, realizzato insieme con A2A e Politecnico, che contempla, tra l'altro, la riduzione di un'ora al giorno dell'illuminazione stradale, lo smart working il venerdì per alcuni dipendenti pubblici, oltre a un taglio alle ore di termosifone in casa e di riscaldamento sui mezzi elettrici. Il Comune sta lavorando anche con i commercianti per definire un pacchetto di iniziative analoghe, a partire dallo «spegnimento delle insegne e delle vetrine di notte e una maggiore attenzione alla apertura e chiusura delle porte».

Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Milano, come valuta il Piano di Palazzo Marino di spegnimento delle insegne?

«Siamo d'accordo. Ma, soprattutto, aspettiamo il bando in favore di attività e imprese, che uscirà a giorni, perché contiene anche un'istanza che abbiamo proposto noi di Confcommercio. Se si vuole intervenire in modo preciso su un'attività o un esercizio commerciale per il risparmio energetico, bisogna fare un'analisi dell'attività, perché il consumo di un bar non è lo stesso di un negozio. Importante dunque il check-up per analizzare la dispersione energetica. E in seguito varare i progetti di intervento. Per esempio, se in un ristorante si scopre che è la lavastoviglie a consumare di più, magari fino al 30%, sarà importante sostituire quella rispetto a spegnere l'insegna».



