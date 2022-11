Albero di Natale in plastica con le luci a gettone: la scelta ecologista fa discutere il web (e non solo)

Manca un mese a Natale, ma le polemiche sono già arrivate. A far discutere il popolo del web e, soprattutto, i cittadini di Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, è la scelta ecologista fatta dal Comune. Quest'anno nella piazza centrale della cittadina l'albero di Natale è ricaduta su un esemplare in plastica. Ma a sconvolgere maggiormente i residenti è il fatto che per vederlo illuminato si dovrà usare un euro. Un albero a gettoni, contro lo spreco dell'elettricità e a contrasto di un caro bollette sempre più pressante.

Le difficoltà

Dopo il celebre «Spelacchio» di Roma, ecco che a Sesto Fiorentino arriva l'albero a gettoni. L'esemplare, alto più di cinque metri, è scarsamente addobbato e interamente di plastica. Ma la sua peculiarità è quella legata alle luci a gettone: un euro è il contibuto richiesto a cittadini e passanti per vederlo illuminato. «Ci troviamo in una situazione particolare, il caro bollette ha un impatto molto importante sia sui conti delle famiglie che su quelli delle imprese», ha commenta Simone Demarchi, amministratore delegato di Axpo Italia, leader tra le energie rinnovabili. «Stiamo riscontrando una forte difficoltà ad adempiere al pagamento degli importi».

La reazione sui social

Il risparmio energetico è un argomento che sempre più sta a cuore gli italiani. Ma i cittadini di Sesto Fiorentino si sono riversati sui social network per commentare l'iniziativa che sta facendo storcere il naso a molti. Gli utenti criticano la bellezza dell'albero, ritenuto da un utente «plasticone inguardabile». Ma a far scoppiare la polemica è anche il fatto che per vederlo illuminato ci sarà bisogno di un contributo simbolico. «È pure a pagamento - scrive un'altra utente su Facebook -. L’albero sarà regolarmente acceso dall’Amministrazione comunale ma chi vorrà vedere più giochi di luce dovrà pagare 1€! Il ricavato sarà devoluto in beneficenza… chi ha scelto l’organizzazione a cui devolvere il denaro? C’è stata una gara? Vedremo…».

